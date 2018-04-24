Сделано мало

Информационно-аналитическое агентство

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    24.04.2018

    • Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов на 23-й международной выставке TransRussia-2018 поделился своим мнением о ходе реализации международного транспортного коридора «Север – Юг».

    «Прорабатываются многие актуальные вопросы развития этого маршрута, ведь мы очень много упустили в этом направлении, – сказал Р.Абдулатипов. – Хотя 17 лет прошло с тех пор, как было подписано соглашение между Индией, Ираном и Россией о транспортном маршруте «Cевер – Юг», фактически мало сделано в этом направлении. Но понимание того, ЧТО надо делать, у всех участвующих стран уже есть».

    Р.Абдулатипов рассказал, что в рамках клуба «Север – Юг» было решено создать рабочую группу для проработки трех вопросов. Первое – это определение единого документа по всему маршруту. Второе – определение единого тарифа по всему маршруту. Третье – определение национального оператора этого маршрута.

    «Мы общались с различными транспортно-логистическими компаниями, а среди них есть очень активные компании, работающие на этом направлении, – отметил Р.Абдулатипов. – У них есть сомнения по единому документу. Кто будет этот документ выписывать и надо ли будет платить за его выпуск? Должно быть единые открытые механизмы, чтобы эти вопросы решать. Какой будет тариф и какая доля из него и куда будет уходить? Когда мы говорим о национальном операторе, а мы имеем в виду государственно-частного оператора, возникает вопрос: он будет выдавать разрешения всем, кто хочет заниматься логистикой, или он будет только помогать? Очень важно, чтобы на этом пути помех не было».

    «Я думаю, что в ближайшее время, если будет принята конвенция о правовом статусе Каспия, многие эти вопросы будет легче решать. По моим наблюдениям, пока правительство достаточно тяжело и инертно двигается в этом направлении», – резюмировал Р.Абдулатипов.

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