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    • «Новотранс» представил проект LUGAPORT

    24.04.2018

    • В ходе 23-1 международной выставки TransRussia-2018 группа компаний «Новотранс» представила свой инвестиционный проект многофункционального транспортного терминала «LUGAPORT».

    Как рассказали SeaNews в компании, проект предполагает строительство трех терминалов – по переработке зерна, пищевых продуктов, а также генеральных грузов.

    Объем хранения зернового терминала составит 300 тыс. тонн, пропускная способность – 5-6 млн тонн в год. В строительство этого терминала «Новотранс» вкладывает собственные средства.

    Кроме того, проект «LUGAPORT» предусматривает строительство трех причальных стенок для генеральных и навалочных грузов. На них будет вестись перевалка чугуна, руды и сортовой металлопродукции.

    Всего в рамках проекта планируется построить пять причальных стенок для судов с осадкой до 15,5 м. Причалы будут рассчитаны на прием судов классов Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize.

    В сутки весь «LUGAPORT» будет способен принимать свыше 1 тыс. вагонов.

    «Новотранс» представил проект LUGAPORT

    «Что касается будущего терминала, по сути, проблем нет, кроме одной – нужно найти точку присоединения [к железной дороге] к путям общего пользования, – рассказали SeaNews представители «Новотранса». – Проблема в том, что уже сформирована жд сеть – и станции, и пути. К ним привязаны многие терминалы в порту Усть-Луга со своими грузооборотами и вагонооборотами. Поэтому нам в рамках планируемого нами грузооборота в 20 млн тонн в год войти сложно. Тем не менее, этот вопрос принят РЖД. Они готовы выслушать предложения, чтобы нам присоединиться. Мы заключили соглашение с АО «Институт экономики и развития транспорта», чтобы такие предложения сформулировать».

    Предложения «Новотранса» по присоединению к путям общего пользования должны быть рассмотрены уже к концу этого года. «Следующий год должен стать годом проектирования нашего терминала с тем, чтобы в 2020 году мы уже вышли на строительство», – резюмировали в компании.

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