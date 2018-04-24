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    • Началось строительство Багаевского гидроузла

    24.04.2018

    • 23 апреля на острове Арпачин на Дону началось строительство Багаевского гидроузла. По сообщению пресс-службы Росморречфлота, в торжественной церемонии приняли участие министр транспорта России Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский и генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Михаил Хряпов.

    Как отметил М.Соколов, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Волго-Донского канала, обеспечить безопасность судоходства, развитие экспортной транспортной инфраструктуры наряду с решением задачи гарантированного водоснабжения региона и оздоровления крупнейшего на юге страны Цимлянского водохранилища.

    По словам В.Голубева, строительство гидроузла даст развитие транспортной системе и решит ряд проблем — судоходства, рыбоводства, мелиорации и водоснабжения. Губернатор напомнил о периодах маловодья, периодически угрожающих донскому региону коллапсом судоходства и обеспечения населения водой.      

    Началось строительство Багаевского гидроузлаВ ходе разработки проекта особое внимание уделено экологической составляющей, подчеркнул В.Голубев, – так, в проект гидроузла включены рыбоходный канал и другие технологии, не применявшиеся на ранее построенных гидроузлах Волго-Донской шлюзованной системы, что позволит обеспечить беспрепятственное прохождение рыбы в нерестовый период.

    После церемонии, завершившейся открытием закладного камня, состоялось совещание по вопросам реализации первого подготовительного этапа строительства гидроузла.

    Доклад по вопросу о принимаемых мерах по строительству Багаевского гидроузла сделал замруководителя Росморречфлота Виктор Вовк, с информацией о ходе исполнения государственного контракта на строительство объектов первого этапа гидроузла выступил М.Хряпов, генеральный директор генподрядчика первого этапа – АО «Стройтрансгаз».

    Как рассказал М.Хряпов, в перечень работ по первому этапу строительства входят строительство судоходной прорези для переноса судового хода на период строительства, строительство причала стройбазы, создание намывных участков для размещения административных зданий и сооружений строительства и будущего гидроузла и строительство ЛЭП для энергоснабжения строительного городка.

    Фото: Росморречфлот

     

     

     

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