Изменения в закон о порядке пропуска через госграницу

По информации пресс-службы Кремля, президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения компетенции федеральных органов исполнительной власти по осуществлению различных видов государственного контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации».

Согласно справке Государственно-правового управления, закон направлен на обеспечение возможности уменьшения количества государственных органов, участвующих в контроле (надзоре) в пунктах пропуска через государственную границу РФ при сохранении всех установленных законодательством РФ видов государственного контроля (надзора), а также на ускорение пропуска товаров и транспортных средств через государственную границу РФ.

Закон предусматривает внесение в Закон РФ «О ветеринарии» и федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О карантине растений» изменений в части наделения правительства полномочиями по установлению компетенции федеральных органов исполнительной власти по осуществлению различных видов государственного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную границу РФ, определенных правительством из числа специализированных пунктов пропуска, а также по установлению порядка осуществления такого контроля (надзора).

Также законом уточняются отдельные права и обязанности государственных органов, участвующих в контроле (надзоре) в пунктах пропуска через государственную границу РФ, и их должностных лиц.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 12 апреля 2018 года и одобрен Советом Федерации 18 апреля 2018 года.

С полным текстом закона можно ознакомиться в файле ниже.

Федеральный закон