Информационно-аналитическое агентство

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    • Изменения в закон о порядке пропуска через госграницу

    24.04.2018

    • По информации пресс-службы Кремля, президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения компетенции федеральных органов исполнительной власти по осуществлению различных видов государственного контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации».

    Согласно справке Государственно-правового управления, закон направлен на обеспечение возможности уменьшения количества государственных органов, участвующих в контроле (надзоре) в пунктах пропуска через государственную границу РФ при сохранении всех установленных законодательством РФ видов государственного контроля (надзора), а также на ускорение пропуска товаров и транспортных средств через государственную границу РФ.

    Закон предусматривает внесение в Закон РФ «О ветеринарии» и федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О карантине растений» изменений в части наделения правительства полномочиями по установлению компетенции федеральных органов исполнительной власти по осуществлению различных видов государственного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную границу РФ, определенных правительством из числа специализированных пунктов пропуска, а также по установлению порядка осуществления такого контроля (надзора).

    Также законом уточняются отдельные права и обязанности государственных органов, участвующих в контроле (надзоре) в пунктах пропуска через государственную границу РФ, и их должностных лиц.

    Федеральный закон был принят Государственной Думой 12 апреля 2018 года и одобрен Советом Федерации 18 апреля 2018 года.

    С полным текстом закона можно ознакомиться в файле ниже.

    Федеральный закон

     

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