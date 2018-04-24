Информационно-аналитическое агентство

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    • Беспилотные перевозки на КАМАЗе

    24.04.2018

    • «КАМАЗ» готовится к запуску экспериментального маршрута внутризаводских логистических перевозок на беспилотных грузовиках. Для движения будут использоваться уже существующие внутрикамазовские дороги, а для контроля за движением планируется создать диспетчерский пункт, сообщает пресс-служба компании. Проект носит рабочее название «Одиссей».

    «На прессово-рамном заводе (ПРЗ) автомобиль загружается кабинами с помощью погрузчика, получает команду, отъезжает самостоятельно, без человека в кабине, движется по маршруту между заводами, заезжает в цех автомобильного завода, паркуется к дебаркадеру и ждёт разгрузки, – объясняет алгоритм работы автомобиля главный конструктор инновационных автомобилей службы главного конструктора инновационных автомобилей Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко. – После разгрузки автомобиль направляется назад, на ПРЗ. В таком челночном режиме он перемещается по одному маршруту в течение рабочего дня».

    Прототип грузового авторобота уже изготовлен. Первый «Одиссей» собран на основе дизельного грузовика КАМАЗ-43083. Машина оснащена сразу четырьмя типами сенсоров: это видеокамеры, радары, лидары – лазерные дальномеры и сонары. У авторобота высокоточная навигация (с погрешностью не более 3-5 см) и система связи. Все данные обрабатываются, происходит обсчет входящей информации о параметрах движения.

    Компьютер автомобиля разработан силами специалистов Научно-технического центра «КАМАЗа» совместно с партнером компании – Казанским федеральным университетом. «У каждого авторобота предусмотрен режим ручного дистанционного управления – через джойстик или руль. Базовый режим работы – автономный режим, с мониторингом со стороны оператора, – рассказывает С.Назаренко. – Если в пути случилось что-то нестандартное, непредусмотренное – автомобиль останавливается и ждет команды оператора. Для этого создается система мониторинга и управления автороботами».

    На «КАМАЗе» рассчитывают, что проект «Одиссей» станет масштабным, и на маршрутах в будущем будут работать сотни подобных машин.

    В настоящее время авторобот проходит доработку и калибровку. Пилотные заезды на «КАМАЗе» планируют начать уже летом 2018 года, а к концу года будут завершены настройки, чтобы с начала нового 2019 года начать выполнять рабочие заезды. Кроме того, к концу года перед разработчиками стоит задача спроектировать и изготовить такую же машину на электроходу.

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