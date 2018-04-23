Экспорт черных металлов

По данным ФТС, по итогам января-февраля 2018 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 6,7% и составил 6,7 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт вырос на 26,7% – до 3,3 млрд долларов.

В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 2,4 млн тонн. Это на 3,4% меньше, чем годом ранее. При этом в денежном выражении их экспорт увеличился на 21,9% — до порядка 1,2 млрд долларов.

Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-феврале 2018 года на 9,1% меньше, чем годом ранее, их объем составил 1,3 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката вырос на 10,6% до 759,2 млн долларов.

Объем экспорта чугуна за отчетный период увеличился по сравнению с 2 месяцами 2017 года на 24,8% и составил 652,9 тыс. тонн. Доходы от экспорта чугуна выросли еще существеннее — на 46,8% до порядка 233,8 млн долларов.

Ферросплавов за 2 месяца было вывезено 121,7 тыс. тонн (+7,7%) на сумму 193,8 млн долларов (-0,3%).