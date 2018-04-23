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    • Узбекский сервис с ВСК

    23.04.2018

    • «Восточная стивидорная компания» осуществила пилотную отправку в рамках контейнерного сервиса по доставке грузов направлением ООО «ВСК» – станция Чукурсай Узбекской железной дороги. Новый сервис стал совместным проектом ВСК и компании «Интеррейл-Сервис».

    Контейнерный поезд был полностью сформирован на базе подвижного состава ВСК. 60 сорокафутовых контейнеров, прибывших морем из Юго-Восточной Азии, были погружены на 38 платформ и отправлены со станции Находка-Восточная 29 марта. На станцию Чукурсай поезд прибыл 7 апреля.

    В обратном направлении 9 апреля были отправлены 76 сорокафутовых контейнеров с транзитным грузом – пряжей и полиэтиленом, предназначенными для получателей в Юго-Восточной Азии. На терминал ВСК поезд пришел 20 апреля.

    Совместный сервис ВСК и «Интеррейл-Сервис» по отправке контейнерных поездов на собственных платформах ВСК будет работать ежемесячно на регулярной основе.

    Отправка следующего поезда, рассказали SeaNews на ВСК, планируется в мае.

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