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    • Три СПГ-танкера за один день

    23.04.2018

    • Через новые шлюзы Панамского канала впервые прошли три СПГ-танкера за один день.

    Газовозы «Clean Ocean», «Gaslog Gibraltar» и «Gaslog Hong Kong» зашли в канал из Тихого океана и, двигаясь на север, вышли в Атлантический океан.

    «Проход трех газовозов свидетельствует об устойчивом росте СПГ-перевозок с момента открытия расширенного канала, то есть в течение двух лет», – цитирует Администрацию Панамского канала LNG World News.

    В настоящее время в среднем через Панамский канал проходит 5 газовозов в неделю.

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