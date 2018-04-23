Через новые шлюзы Панамского канала впервые прошли три СПГ-танкера за один день.

Газовозы «Clean Ocean», «Gaslog Gibraltar» и «Gaslog Hong Kong» зашли в канал из Тихого океана и, двигаясь на север, вышли в Атлантический океан.

«Проход трех газовозов свидетельствует об устойчивом росте СПГ-перевозок с момента открытия расширенного канала, то есть в течение двух лет», – цитирует Администрацию Панамского канала LNG World News.

В настоящее время в среднем через Панамский канал проходит 5 газовозов в неделю.