Информационно-аналитическое агентство

  • Подписаться

    •
    • Рус
    • Eng

    • ТрансКонтейнер увеличил транзит

    23.04.2018

    • ТрансКонтейнер опубликовал предварительные операционные показатели за первый квартал 2018 года.

    Объем контейнерных перевозок с использованием активов компании (включая перевозки контейнеров «ТрансКонтейнера» на платформах третьих лиц) вырос на 2,7% к аналогичному периоду 2017 года и составил 435,2 тыс. TEU.

    В том числе транзит вырос на 44,7% до 33,5 тыс. TEU, импорт – на 6,2% до 78,5 тыс. TEU, экспорт – на 5,9% до 119,4 тыс. TEU. Внутренние перевозки сократились на 4,7% до 203,7 тыс. TEU.

    Объем контейнерных перевозок подвижным составом компании вырос на 5,1% к аналогичному периоду 2017 года и составил 413,9 тыс. TEU.

    Объем доходных перевозок (перевозка клиентских контейнеров подвижным составом компании и собственных груженых контейнеров компании собственным и привлеченным подвижным составом) в отчетном квартале составил 347,8 тыс. TEU – на 5,3% больше, чем годом ранее.

    Как отмечают в «ТрансКонтейнере», результаты работы компании в отчетный период отражают продолжающийся рост российского железнодорожного контейнерного рынка, в основном за счет увеличения объема международных перевозок на фоне продолжающегося роста контейнеризации рынка российских грузовых железнодорожных перевозок.

    По данным «ТрансКонтейнера», российский рынок контейнерных перевозок в первом квартале вырос на 12,4% до 1 005 тыс. TEU. Основным фактором роста стали международные перевозки, которые выросли на 20,9%, тогда как объем внутренних перевозок увеличился только на 2,8% в силу замедления роста российской обрабатывающей промышленности.

    Свое отставание от рынка по росту объема перевозок в «ТрансКонтейнере» объясняют более низкой динамикой перевозок порожних контейнеров, рост которых в целом по рынку составлял 8,4%, а у «ТрансКонтейнера» – всего 0,7%, а также рядом разовых факторов.

     

     

    149
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    MaerskMaersk LineSeago LineКонтейнерные перевозкиПервый судозаходСанкт-Петербург 23.04.2018 Новое судно Seago в Петербурге
    Первый судозаход «Vistula Maersk»
    0
    2017АвгустАпрельИмпортИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьПродукты питанияСентябрьСтатистика таможниФевральЯнварь 24.01.2018 Продуктовый импорт
    По итогам 11 месяцев 2017 года ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ увеличился.  По отношению к показателю […]
    0
    2018Фрахтовые ставкиЧерное мореЮгЯнварь 26.01.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 3
    На 3 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозку пшеницы и угля судами прибрежного плавания […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельГлобальноФрахтовые ставки 09.04.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2018
    На 14 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разнонаправленную динамику. Ставки на Персидский залив и на […]
    0
    2018КонтейнерыРЖДЯнварь 07.02.2018 Железнодорожные контейнеры
    По итогам января 2018 перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 317,5 тыс. TEU. Это на 11,3% […]
    0
    2018ГданьскГлобальноКонтейнерооборотЯнварь 28.02.2018 Контейнерооборот Гданьска
    Порт установил рекорд
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноЯнварь 09.01.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 2 неделя 2018
    На второй неделе года практически во всех исследуемых портах стоимость всех видов топлива продолжило расти. Так, в Роттердаме, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Внешняя торговляКитайФевральЯнварь 19.04.2018 Импорт и экспорт Китая
    Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-февраля 2018 года достиг 690,37 млрд долларов. Это на 23,1% больше, чем за […]
    0
    2018ГлобальноКонтейнерооборотУкраинаФевральЯнварь 21.03.2018 Контейнеры Украины
    Контейнерооборот портов Украины по итогам первых двух месяцев 2018 года составил 124,2 тыс. TEU. Это на 35,9% больше, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Контейнерные перевозкиНовороссийскООО «Новоморснаб»Юг 03.04.2018 Миллион TEU в Новороссийске
    О современном состоянии и перспективах развития порта Новороссийск рассказал на XIV Международном транспортном форуме «ЮгТранс-2018» в Геленджике генеральный […]
    0
    2018АвтотранспортГрузооборотЖелезная дорогаФевральЯнварь 04.04.2018 Грузооборот российского транспорта
    Морские перевозки снизились, речные выросли
    0
    2018Внешняя торговляНаходкинская таможняЯнварь 20.02.2018 Итоги деятельности Находкинской таможни
    Январь 2018 года
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    23.04.2018 Больше контейнеров в Роттердаме
    20.04.2018 «БашВолготанкер» открыл навигацию досрочно
    20.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 15
    20.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 15
    19.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 16, 2018
    18.04.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики