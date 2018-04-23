ТрансКонтейнер увеличил транзит

ТрансКонтейнер опубликовал предварительные операционные показатели за первый квартал 2018 года.

Объем контейнерных перевозок с использованием активов компании (включая перевозки контейнеров «ТрансКонтейнера» на платформах третьих лиц) вырос на 2,7% к аналогичному периоду 2017 года и составил 435,2 тыс. TEU.

В том числе транзит вырос на 44,7% до 33,5 тыс. TEU, импорт – на 6,2% до 78,5 тыс. TEU, экспорт – на 5,9% до 119,4 тыс. TEU. Внутренние перевозки сократились на 4,7% до 203,7 тыс. TEU.

Объем контейнерных перевозок подвижным составом компании вырос на 5,1% к аналогичному периоду 2017 года и составил 413,9 тыс. TEU.

Объем доходных перевозок (перевозка клиентских контейнеров подвижным составом компании и собственных груженых контейнеров компании собственным и привлеченным подвижным составом) в отчетном квартале составил 347,8 тыс. TEU – на 5,3% больше, чем годом ранее.

Как отмечают в «ТрансКонтейнере», результаты работы компании в отчетный период отражают продолжающийся рост российского железнодорожного контейнерного рынка, в основном за счет увеличения объема международных перевозок на фоне продолжающегося роста контейнеризации рынка российских грузовых железнодорожных перевозок.

По данным «ТрансКонтейнера», российский рынок контейнерных перевозок в первом квартале вырос на 12,4% до 1 005 тыс. TEU. Основным фактором роста стали международные перевозки, которые выросли на 20,9%, тогда как объем внутренних перевозок увеличился только на 2,8% в силу замедления роста российской обрабатывающей промышленности.

Свое отставание от рынка по росту объема перевозок в «ТрансКонтейнере» объясняют более низкой динамикой перевозок порожних контейнеров, рост которых в целом по рынку составлял 8,4%, а у «ТрансКонтейнера» – всего 0,7%, а также рядом разовых факторов.