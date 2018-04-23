По Волге в Иран

О необходимости проработать водную составляющую международного торгового коридора «Север – Юг» говорили участники международной выставки TransRussia-2018 на дискуссии «Развитие логистики на международном транспортном коридоре «Север – Юг»».

Наибольшее внимание уделяется развитию автомобильных и железнодорожных перевозок по коридору «Север – Юг», однако сегмент речных и морских перевозок мог бы значительно увеличить грузооборот при условии доработки этой концепции.

В частности, по мнению одного из участников дискуссии, необходимо развивать маршрут по реке Волга через Астрахань. «Это исторически сложившийся маршрут, который дал развитие не только всему Поволжскому региону. – сказал он. – И этой составляющей необходимо воспользоваться. Кроме того, в прошлом году увеличились объемы экспорта зерна, и все грузоперевозчики озаботились отсутствием флота на Каспии. В настоящее время у одной из крупнейших иранских компаний Khazar Sea Shipping есть желание заказать порядка 10 судов для обновления флота и для обеспечения грузоперевозок. Если мы говорим об увеличении грузовой базы, то эта компания могла бы работать как в интересах Ирана, так и России. Например, на перевалке зерна из России, в обратную сторону – фрукты».

Участники дискуссии отметили, что МТК «Север – Юг» изначально предусматривал использование российских внутренних водных путей для доставки грузов из стран Персидского залива в страны Западной Европы на судах типа «река-море». При этом грузы из иранских портов на Каспии без перевалки доставлялись бы в любой порт Европы. Поэтому экономически важно и крайне выгодно развивать маршруты по внутренним водным путям для перевозки грузов из России и обратно.