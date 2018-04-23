О новых правилах определения происхождения товаров

Утверждены новые Правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Теперь в отдельных случаях страна-производитель может быть определена по тому, где продукт получил максимальную добавленную стоимость, сообщает ЕЭК. Это минимизирует число ситуаций, когда происхождение продукции определить невозможно, а применение электронных систем верификации происхождения позволит декларантам в определенных случаях не предоставлять документ о происхождении товара на бумажном носителе в таможенный орган.

Документ придет на смену правилам, принятым межправительственным соглашением ещё в 2008 году. Новые правила будут применяться для всех целей импорта, кроме получения тарифных преференций – по этим вопросам принимаются отдельные документы, информирует ЕЭК.

Правила устанавливают критерии и особенности определения страны происхождения товаров, ввозимых в Союз, а также требования к документальному подтверждению их происхождения.

Если при производстве продукции используются материалы из других государств, то происхождение товаров определяется на основании одного из двух альтернативных критериев, который участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) сможет сам выбрать: по коду Товарной номенклатуры ВЭД, который может быть изменен на уровне любого из первых четырех знаков, или по доле стоимости иностранного товара в продукте – его стоимость при переработке или производстве не должна превышать 50% цены готового товара.

Товар не сможет называться происходящим из страны, если на ее территории осуществляются лишь формальные операции – формируется партия продукции, наносятся логотипы или приклеиваются этикетки, осуществляется фасовка товаров в банки и т.д.

Одно из важных новшеств документа — Правила предоставляют максимум возможностей для объективного определения страны происхождения товаров, когда от этого зависит начисление платежей при ввозе. Так, в отношении продукции, по которой в Союзе применяются меры защиты внутреннего рынка, предусмотрена возможность определить происхождение по особым, так называемым «остаточным» критериям даже в случае, если основной критерий происхождения не выполняется. Например, страна происхождения может быть определена по тому, где продукт получил максимальную добавленную стоимость.

Подтвердить происхождение ввозимых в ЕАЭС товаров можно будет декларацией или сертификатом о происхождении.

Также правила предусматривают возможность внедрения электронных систем сертификации и верификации происхождении, что особенно актуально при развитии электронного декларирования товаров и призвано упростить процедуры документального подтверждения и контроля происхождения.