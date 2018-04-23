Информационно-аналитическое агентство

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    • Отмена ледовых ограничений в Петербурге и Усть-Луге

    23.04.2018

    • Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург в связи с отсутствием льда на акватории порта и окончанием ледохода на Неве с 00-00 24 апреля объявлено о завершении периода ледокольной проводки на акватории и на подходах к Большому порту.

    Ограничения по режиму ледового плавания, введенные ранее принятыми распоряжениями, отменяются.

    В те же сроки объявлено окончание периода ледокольной проводки и отменены все действующие ограничения по режиму ледового плавания на акватории и на подходах к Пассажирскому порту Санкт-Петербург.

    Также с 00-00 24 апреля объявлено о завершении периода ледокольной проводки и отмене всех ограничений по режиму ледового плавания на акватории и на подходах к порту Усть-Луга.

     

     

     

     

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