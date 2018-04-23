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    • Новое судно Seago в Петербурге

    23.04.2018

    • Seago Line, региональный внутриевропейский short sea оператор в составе Maersk, вывел на свой фидерный сервис между Роттердамом, Петербургом и Усть-Лугой новый контейнеровоз «Vistula Maersk».

    Как рассказали SeaNews в Maersk, это первое судно в серии контейнеровозов, специально строящейся для работы в сложных условиях Балтики и Северного моря при температурах до минус 25 градусов. Контейнеровозы этого класса смогут обеспечить как максимальную надежность, так и необходимую провозную способность на плече Северная Европа – Балтика.

    Помимо усиленного корпуса, суда отличаются повышенной вместимостью по рефконтейнерам (на каждом будет 600 рефрозеток), что особенно важно на трейде, где значительную долю грузопотока формируют скорпортящиеся грузы, такие как, например, цитрусовые, томаты и картофель.

    Новое судно Seago в Петербурге

    Первый судозаход «Vistula Maersk» в Петербург на терминалы «Петролеспорт» и ПКТ состоялся 20 апреля. В ближайшее время к «Vistula Maersk» присоединится «Volga Maersk».

    В ближайшие месяцы будут сданы еще пять судов – «Vayenga Maersk», «Venta Maersk», «Vuoksi Maersk», «Vilnia Maersk» и пока безымянный заключительный контейнеровоз серии.

    Основные характеристики «Vistula Maersk»:

    Новое судно Seago в Петербурге

    • Длина – 200 м,
    • Ширина – 35,2 м,
    • Высота борта – 56,1 м,
    • Высота борт над ватерлинией – 46,1 м,
    • Осадка – 11 mм,
    • Главный двигатель – MAN B&W,
    • Номинальная вместимость – 3596 TEU,
    • Рефрозетки – 600,
    • Экипаж – до 28 человек,
    • Верфь – COSCO Zhoushan Shipyard, Китай.
    • Флаг – Дания.

     

     

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