Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2018

На 16 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения. Только ставки из Китая на Персидский залив и Южную Корею значительно выросли, а на южноамериканском трейде существенно упали.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр снизились на 0,2%, в то же время ставки на порты Средиземноморья увеличились на те же 0,2%.

Ставки на порты западного и восточного побережья США сохранились на уровне позапрошлой недели.

Существенно поднялись ставки из Китая на Персидский залив – плюс 40,7% к уровню 15 недели. Ставки на Австралию и Новую Зеландию снизились на 1,8%.

Значительно упали ставки на Южную Америку – на 15,6%.

На внутриазиатском трейде ставки на восточные и на западные порты Японии поднялись на 1,4% и на 1,8% соответственно. Ставки на Сингапур выросли на 1,4%. Ставки на Южную Корею достаточно сильно подросли по сравнению с 16 неделей – на 31,1%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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