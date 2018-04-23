«Зеленый» коридор на МТК «Север-Юг»

О том, что будет споспобствовать созданию «зеленого» коридора на пути из стран Европы через Россию и Иран в Индию и страны Юго-Восточной Азии, в ходе 23-й международной выставки «TransRussia-2018» рассказал председатель Российско-Иранского делового совета при Торгово-промышленной палате Александр Обыденов.

«Это одна из главных задач – в рамках в рамках международного торгового коридора (МТК) «Север – Юг» создать «зеленый» таможенный коридор на всей сети, – отметил В.Обыденов. – И в особенности на маршруте из Ирана в Россию через территорию Азербайджана. Тут никак не обойдись без понимания того, что не менее важно при этом максимально обеспечить скорость оформления и прохождения грузопотока по МТК. Тут нужен не только исправно работающий режим зеленого коридора, но и эффективно действующая транспортная система. И адекватным ответом на этот вызов является создание в странах прохождения МТК сети транспортно-логистических комплексов».

По мнению В.Обыденова, такие транспорт-логистические комплексы будут способствовать не только обеспечению надежной работы коридора, но и сопровождению грузов. «Принимая во внимание сложившуюся в мире обстановку (а именно санкции), Российско-Иранский деловой совет вступил с инициативой создания российско-иранской международного торгового центра гарантий, который будет объединять возможности бизнес-структур по оказанию полного комплекса услуг по сопровождению внешнеэкономической деятельности, – рассказал он. – А также искать возможности исключения или непопадания в санкционные списки компаний, работающих на иранском направлении. Основная функция – это проведение взаиморасчетов, гарантия оплаты крупных сделок, сопровождение биржевых сделок. Эта организация будет непосредственно обеспечивать проведение расчетов между российскими и иранскими компаниями».

Кроме того, на базе этой структуры будет создан Международный центр экспедирования и транспортной логистики. Основная его функция – организация работы по экспедированию, логистики и перевозок экспортных и импортных грузов, таможенного оформления и так далее.

«По сути, этот центр будет являться пилотным проектом, – сказал В.Обыденов. – С целью реструктуризации и упорядочения транспортной логистики Российско-Иранский деловой совет уже провел переговоры с дагестанскими перевозчиками – основной транспортной силой этого направления. Для проведения эксперимента по созданию и развитию «зеленого» коридора подбирается площадка с иранской стороны, потому что дагестанских перевозчиков Иран не пускает далее 25-километровой зоны. Такая же составляющая должна находиться на нашей стороне».