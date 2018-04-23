Больше контейнеров в Роттердаме

Администрация порта Роттердам опубликовала операционные показатели за первый квартал 2018 года.

Грузооборот снизился на 1,2%, главным образом за счет сокращения объемов сырой нефти и сухих грузов – угля, железной руды и металлолома. Всего было обработано 117,8 млн тонн.

При этом рост перевалки контейнеров продолжился – по итогам квартала контейнерооборот вырос на 6,1% до 3,5 млн TEU. В том числе фидерный контейнеропоток увеличился на 7,5% до 0,6 млн TEU, short sea объемы – на 6,9% до 0,7 млн TEU. В тоннах перевалка контейнерных грузов выросла на 4,6% до 35,9 млн тонн.

«Мы сейчас наблюдаем более умеренную динамику после существенного роста в прошлом году, что вполне соответствует нашим ожиданиям», – отметил, говоря о перевалке контейнеров, CEO Администрации порта Роттердам Аллард Кастелейн.

Оборот ро-ро грузов увеличился на 0,8% до 5,8 млн тонн, объем прочих генгрузов упал на 22,2% до 1,4 млн тонн – как поясняют в Администрации порта, это связано с прекращением перевалки слябов: этот грузопоток временно возобновился в прошлом году в связи с реновации сталелитейных заводов в Германии. Кроме того, в отчетном периоде почти не отгружались основания для ветрогенераторов, ожидается, что во втором квартале этот грузопоток увеличится.

Перевалка наливных грузов осталась практически на прошлогоднем уровне – 55,9 млн тонн, на 0,5% больше, чем в первом квартале 2017 года. Внутри сегмента, на 4,5% сократились объемы сырой нефти – до 25,4 млн тонн, что особенно заметно на фоне высокой базы прошлого года. Перевалка нефтепродуктов, которая в прошлом году падала, в этом году выросла на 4,8%, при этом прекратилось снижение объемов мазута. Оборот сжиженного природного газа взлетел сразу на 210% и составил 0,7 млн тонн, при этом в феврале был перевален рекордный объем – 500 тыс. тонн.

По сухим грузам произошло снижение объемов угля, железной руды и металлолома, которые формируют основу грузопотока в этом сегменте. Руда и лом просели на 9,3% до 7,1 млн тонн, уголь упал на 19% до 6,5 млн тонн. Как поясняют в порту, это связано с выводом из эксплуатации старых доменных печей в Германии и Нидерландах. Перевалка сельхозгрузов снизилась на 8,2% до 2,6 млн тонн, что обусловлено низким урожаем сои в Аргентине. Прочие сухие грузы упали на 20,4% до 2,4 млн тонн. В целом, оборот сухогрузов сократился на 13,6% до 18,8 млн тонн.

Фото: Администрация порта Роттердам