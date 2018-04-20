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    • CMA CGM покупает долю в CEVA Logistics

    20.04.2018

    • CMA CGM достиг соглашения о приобретении почти 25% в CEVA Logistics. Линия намерена вложиться в ценные бумаги CEVA с обязательной конвертацией ориентировочной стоимостью между 380 и 450 млн швейцарских франков.

    Эти бумаги при условии получения всех необходимых согласований будут конвертированы в обыкновенные акции CEVA.

    CMA CGM подписалась на ценные бумаги CEVA в связи с планируемым IPO логистического оператора на швейцарской фондовой бирже.

    Войдя в капитал CEVA, CMA CGM получит два места в совете директоров компании. CMA CGM и CEVA договорились изучить потенциальные возможности для сотрудничества, чтобы выработать совместные коммерческие предложения на условиях, которые должны быть определены в течение ближайших месяцев.

    Как отметил председатель совета директоров и CEO CMA CGM Родольф Сааде, компания смогут также интегрировать свои сервисы не только в сфере морской перевозки.

    CEVA представлена в 160 странах, собственный штат компании плюс временный персонал и сотрудники агентств составляют более 56 тыс. человек.

    CEVA является пятым по величине оператором в сфере контрактной логистики и занимает десятое место в рейтинге экспедиторов, компания управляет более 750 складскими площадками суммарной площадью свыше 9 млн кв. м.

    По итогам 2017 года выручка CEVA составила почти 7 млрд долларов. 

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