Что даст саморегулируемая организация

О необходимости создания саморегулируемой организации в области автомобильных грузовых перевозок говорили на панельной сессии «Период системной трансформации в автомобильных перевозках: новые вызовы для успешного развития отрасли» в ходе 23-й международной выставки TransRussia 2018.

«Без дополнительного контроля и регулирования нам не обойтись. По сути, автотранспортная отрасль брошена на произвол. В Министерстве транспорта нет профильного комитета, отвечающего за сегмент автомобильных перевозок», – поделился своим мнением генеральный директор «СоюзХимТранс-Авто» Артем Баршай. – В нашем бизнесе должна быть создана саморегулируемая организация (СРО), которая будет контролировать благонадежность перевозчиков».

Какие выгоды получат участники транспортного сообщества? Государство – увеличение собираемости налогов и платежей, единый орган, выражающий позицию грузовых автоперевозчиков, а также качественно новый уровень порядка в отрасли. Перевозчик получит прозрачные условия по конкуренции: выигрывает тот, чья оргструктура и транспортная схема эффективней, а не тот, кто успешно договаривается в процессе перевозки и не платит налоги. Грузовладелец – ясные правила игры.

По мнению А.Баршая, создание СРО создаст положительную тенденцию в перевозках тяжелых и крупногабаритных грузов. «Такие грузы будет возить только специальный транспорт, имеющий специальное разрешение, которое будет получено на основе понятных требований».

Кроме того, А.Баршай выразил мнение, что работа с перевозчиками должна производиться посредством транспортных компаний-агрегаторов. «То есть транспортная компания, включенная в реестр перевозчиков, несет ответственность за своих подопечных – тех, кто находится в реестре от ее имени. По сути, этот агрегатор может оказывать комплексный сервис тем перевозчикам, которых привлек под свои знамена, – начиная от бухгалтерского и юридического сопровождения, заканчивая обеспечением их работой, гарантию оплаты которой берет на себя».