«Умные» весы в порту Усть-Луга

На выездном пути из порта Усть-Луга начнет действовать пункт автоматического весового контроля. Об этом рассказал заместитель руководителя ФКУ «Росдормониторинг» Сергей Юнгов в ходе панельной сессии «Период системной трансформации в автомобильных перевозках: новые вызовы для успешного развития отрасли» на 23-й международной выставке TransRussia-2018.

«Проблема перегруза автотранспорта, который везет контейнеры из порта, может быть решена путем установки рамок весового контроля на выездных путях из портов», – отметил в начале дискуссии о нарушениях весового контроля генеральный директора «СоюзХимТранс-Авто» Артем Баршай.

И такое решение скоро может воплотиться на практике. Как рассказал С.Юнгов, в России действует интеллектуальная автоматическая система весогабаритного контроля. «Сейчас на федеральных трассах работает 25 таких пунктов. К 2020 году появятся 387 пунктов автоматического взвешивания».

С.Юнгов добавил, что один из таких пунктов уже построен на выездном пути из порта Усть-Луга. Однако дату начала работы «умных» весов он не назвал. Как уточнил С.Юнгов, бОльшее количество нарушений весового контроля все же приходится не на автотранспорт с контейнерами, а на грузовые прицепы с лесом и строительными материалами.