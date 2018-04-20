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    • СПГ-бункеровка в Свиноустье

    20.04.2018

    • Польские нефтегазовая компания PGNiG и нефтяной концерн Grupa Lotos подписали соглашение о сотрудничестве в области СПГ-бункеровки. Поставки сжиженного природного газа будут осуществлять с терминала в Свиноустье.

    Соглашение подписано по результатам совместной работы на верфи Remontowa shipyard в Гданьске, где компании провели 30 СПГ-бункеровок, сообщает LNG World News.

    Отмечается, что согласно директиве Евросоюза, направленной на стимулирование использования альтернативных видов транспортного топлива, к 2025 году в морских портах должна быть создана основная сеть пунктов СПГ-бункеровки. В Польше такие пункты должны быть в портах Гданьск, Гдыня, Шецин и Свиноустье.

     Grupa Lotos уже подписала письмо о намерениях с Remontowa LNG Systems на строительство пилотной системы распределения СПГ, которая включает в себя проектирование, строительство и испытания станции.

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