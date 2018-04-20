Совместный проект «РЖД Логистики» и «Феникса»

АО «РЖД Логистика» и ООО «Феникс» на площадке 23-й Международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica заключили соглашение о развитии транзитных перевозок по МТК «Восток-Запад» с перевалкой контейнеров на ММПК «Бронка».

Со стороны «РЖД Логистики» документ подписал первый заместитель генерального директора Эдуард Алырзаев, со стороны «Феникса» – исполнительный директор Алексей Шуклецов.

Основное направления сотрудничества сторон – перевалка контейнеров, следующих из северных и центральных районов Китая в страны Европы, в порту Бронка.

Новое логистическое решение позволит «РЖД Логистике» усовершенствовать транзитные перевозки по международному транспортному коридору Восток – Запад: сократить скорость доставки грузов и уменьшить количество пересекаемых границ по пути следования. По словам А.Шуклецова, новый маршрут, пролегающий через ММПК «Бронка», позволит диверсифицировать экспортные и импортные маршруты из Китая в Европу в рамках реализации проекта «Один пояс и один путь».

«Инфраструктура ММПК «Бронка» отвечает всем современным требованиям и предназначена для работы с широкой номенклатурой грузов. Убежден, что общими усилиями мы сможем активнее продвигать транзитные перевозки по новому логистическому маршруту и предложить грузоотправителям качественный мультимодальный сервис, включающий морское «плечо»», – отметил Э.Алырзаев.

Как рассказал SeaNews Э.Алырзаев, «РЖД Логистика» активно развивает контейнерный транзит, ищет новые возможности и пути для предоставления более скоростного сервиса. «Мы считаем, что сотрудничество с портом Бронка очень сильно нам в этом поможет, и результат не заставит себя ждать уже в этом году», — сказал он.

«На сегодняшний день мы имеем большой интерес к развитию и обработке контейнерных поездов, – добавил А.Шуклецов. – Наша пропускная способность в настоящее время составляет до 6 пар контейнерных поездов в сутки. Это позволяет уже существующая инфраструктура и крановое оборудование. Поэтому мы считаем, что наш совместный проект получится успешный и хороший».