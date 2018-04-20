Информационно-аналитическое агентство

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    • Отмена ледовых ограничений в Петербурге

    20.04.2018

    • В соответствии с распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург в связи с улучшением ледовой обстановки на акватории и на подходах к Большому порту, а также положительным ледовым прогнозом с 12-00 20 апреля отменяются ограничения по режиму ледового плавания для барже-буксирных составов.

    Ограничения для маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов продолжают действовать до особого распоряжения.

    В те же сроки снимаются ограничения для барже-буксирных составов в Пассажирском порту Санкт-Петербург и аналогичным образом продолжаются действовать ограничения для маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов.

     

     

     

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