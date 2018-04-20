Отмена ледовых ограничений в Петербурге

В соответствии с распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург в связи с улучшением ледовой обстановки на акватории и на подходах к Большому порту, а также положительным ледовым прогнозом с 12-00 20 апреля отменяются ограничения по режиму ледового плавания для барже-буксирных составов.

Ограничения для маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов продолжают действовать до особого распоряжения.

В те же сроки снимаются ограничения для барже-буксирных составов в Пассажирском порту Санкт-Петербург и аналогичным образом продолжаются действовать ограничения для маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов.