Новый начальник ЮВЖД

Начальником Юго-Восточной железной дороги назначен Сергей Задорин.

По информации пресс-службы РЖД, его представил на совещании руководителей Юго-Восточной железной дороги и филиалов РЖД с участием временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Как поясняют в РЖД, смена руководителя дороги произошла в связи с выходом на пенсию Анатолия Володько, который работал в должности начальника ЮВЖД более 15 лет.

С.Задорин до настоящего назначения занимал должность главного инженера Северо-Кавказской железной дороги.