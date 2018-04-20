Информационно-аналитическое агентство

  • Подписаться

    •
    • Рус
    • Eng

    • Новый начальник ЮВЖД

    20.04.2018

    • Начальником Юго-Восточной железной дороги назначен Сергей Задорин.

    По информации пресс-службы РЖД, его представил на совещании руководителей Юго-Восточной железной дороги и филиалов РЖД с участием временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров.

    Как поясняют в РЖД, смена руководителя дороги произошла в связи с выходом на пенсию Анатолия Володько, который работал в должности начальника ЮВЖД более 15 лет.

    С.Задорин до настоящего назначения занимал должность главного инженера Северо-Кавказской железной дороги.

    152
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Global PortsM&AГруппа ДелоНазначенияОтставкиСовет директоров 12.04.2018 Кандидаты в Совет директоров Global Ports
    По информации Global Ports, на годовом собрании акционеров компании, которое назначено на 14 мая, предлагается избрать Совет директоров […]
    0
    2018КонтейнерыРЖДЯнварь 07.02.2018 Железнодорожные контейнеры
    По итогам января 2018 перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 317,5 тыс. TEU. Это на 11,3% […]
    0
    2018МартПортыРЖДФевральЭкспортЯнварь 09.04.2018 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за первый квартал 2018 года увеличилась на 4,6%, составив […]
    0
    2018ПогрузкаРЖДЯнварь 01.02.2018 Погрузка РЖД в январе
    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка на сети РЖД за январь 2018 года составила 103,5 млн […]
    0
    ITZimНазначенияТехнологии 16.01.2018 Zim назначил главного по дигитализации
    Новая должность называется Chief Digital Officer (CDO)
    0
    НегабаритРЖД 05.04.2018 О перевозках негабарита и тяжеловесов
    На конференции «BreakBulk Russia 2018»
    0
    НазначенияРЖД Логистика 20.02.2018 Назначение в РЖД Логистике
    Директор по управлению персоналом перешла из Группы FESCO
    0
    Freight VillageРЖДСоглашение 31.01.2018 Планы на развитие
    ОАО «РЖД», правительство Калужской области и АО «Фрейт Вилладж Калуга» (Freight Village RU) заключили соглашение о сотрудничестве в […]
    0
    Hapag-LloydНазначенияОтставки 29.03.2018 Отставки и назначения в Hapag-Lloyd
    Наблюдательный совет Hapag-Lloyd одобрил перераспределение ответственности между членами правления компании. CEO Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен будут теперь отвечать […]
    0
    2017ДекабрьПогрузкаРЖДРоссияЭкспорт 16.01.2018 Жд экспорт через порты
    Итоги 2017 года
    0
    НазначенияРосжелдор 10.01.2018 Назначение в Росжелдоре
    Распоряжением правительства РФ от 9 января 2018 г.  №4-р заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта назначен Дмитрий Шпади. […]
    0
    2017КонтейнерыРЖД 11.01.2018 Контейнеры РЖД
    В 2017 году по сети ОАО «РЖД» было перевезено 3 899,1 тыс. TEU – на 18,9% больше, чем […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    20.04.2018 «БашВолготанкер» открыл навигацию досрочно
    20.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 15
    20.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 15
    19.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 16, 2018
    18.04.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    17.04.2018 Грузы «Дела»
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики