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    • В новом порту Баку откроется контейнерный терминал

    20.04.2018

    • Первая фаза строительства Бакинского международного морского торгового порта, расположенного в поселке Алят недалеко от азербайджанской столицы, полностью завершится в этом году. Об этом рассказала SeaNews представитель порта на 23-й международной выставке TransRussia 2018. «Таким образом, порт имеет все шансы стать важным транспортным узлом на Евразийском пространстве», – отметила она.

    «В начале января в порту начал работать ро-ро терминал. На терминале обслуживается четыре ро-ро судна, которые ходят под флагами Азербайджана и Туркмении. А в мае в порту мы ожидаем официальное открытие контейнерного терминала. Его пропускная способность рассчитана на 100 тыс. TEU».

    Представитель порта рассказала, что в центре Баку функционирует старый порт, где пока осуществляется перевалка сухогрузов, но и эта деятельность в скором времени перейдет в новый порт в Аляте. «Новый порт – многофункциональный, со специализированными терминалами, с открытыми и закрытыми складами. А вот перевалка нефтепродуктов происходит на нашем отдельном терминале, который расположен не в Аляте».

    Кроме того, собеседница рассказала о некоторых итогах порта за прошлый год. «Грузооборот в новом порту растет и будет расти, – отметила она. – В основном, увеличение идет по таким номенклатурам как контейнеры и насыпные грузы, в частности, зерно».

    По данным Бакинского международного морского торгового порта, грузооборот в 2017 году составил 4,4 млн тонн. За год было обработано более 28,5 тыс. транспортных средств, порядка 47 тыс. железнодорожных вагонов. Перевалка нефтепродуктов увеличилась на 32%.

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