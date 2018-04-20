«БашВолготанкер» открыл навигацию досрочно

19 апреля судоходная компания «БашВолготанкер» приступила к работе по действующим контрактам с ПАО «НК «Роснефть».

Как сообщили SeaNews в компании, в Саратове на пять дней ранее запланированного срока началась погрузка первого танкера «Волгонефть-267». После налива 4400 тонн дизельного топлива судно проследует по Волго-Донскому бассейну в направлении порта Кавказ.

Планируемый объем перевозок в 2018 году – до 2 млн тонн светлых и темных нефтепродуктов, при этом основной грузопоток – до 1,1 млн тонн – пойдет из Уфы.

22 апреля под погрузку встанут первые составы – теплоход «ОТ-2073» с баржей «Наливная-13», теплоход «Урал-7» с баржей «Караидель». После погрузки оба состава проследуют по реке Белой до Нагаевского рейдово-перегрузочного комплекса, где груз будет перевален на танкеры, которые доставят его к местам назначения в порт Кавказ и Санкт-Петербург.

Из Самары в южном направлении планируется перевезти 800 тысяч тонн грузов. Открытие навигации на Средней Волге, отметили в компании, ожидается в ближайшие дни в зависимости от ледовой обстановки. Первым для работ на Самарском нефтепричале встанет танкер «Инженер Назаров».

В нынешнюю навигацию «БашВолготанкер» задействует 100 судов танкерного и баржебуксирного флота. Зимой компания провела модернизацию флота в соответствии с требованиями международного и национального законодательства – были проведены работы по подъему настила второго дна и переоборудованию грузового пространства на 19 танкерах, оборудован двойной корпус на 7 нефтеналивных баржах.

Впервые для проведения межнавигационного ремонта были задействованы судоремонтные базы Крыма. Это позволило судам компании начать движение до окончательного схода льда в Волго-Донском бассейне и встать под погрузку ранее запланированного срока.

Напомним, что в начале этого года собрание кредиторов ОАО «Волготанкер», которое является владельцем СК «БашВолготанкер», одобрило инициативу конкурсного управляющего Виталия Шемигона провести замещение активов предприятия-должника путем создания на его базе нового акционерного общества.По информации компании, вновь создаваемое общество сохранит текущее направление деятельности. В дальнейшем – не ранее весны 2019 года – планируется выставить новую компанию на торги.

Отметим, что СК «БашВолготанкер» имеет крупный контракт с НК «Роснефть» на перевозку нефтепродуктов. Перевозки нефтепродуктов по Волго-Донскому каналу осуществляются в направлении порта Кавказ в Керченском проливе, где установлены танкеры-накопители для формирования более крупных партий продукта. В северном направлении по Волго-Балтийскому каналу нефтепродукты доставляются на «Петербургский нефтяной терминал» и в эстонские порты Силламяэ и Палдиски.