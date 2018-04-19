Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт минеральных удобрений

    19.04.2018

    • По итогам января-февраля 2018 года экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 1,75 млн тонн. Это выше аналогичного уровня 2017 года на 12,3%. В стоимостном выражении их экспорт увеличился – на 33,4% до порядка 360,4 млн долларов.

    Смешанных удобрений вывезли 1,66 млн тонн – на 8,1% больше, чем за период с января по февраль 2017 года, на сумму 438,7 млн долларов (+12,4%).

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, снизился на 28,1% по сравнению с показателем 2 месяцев 2017 года. За отчетный период 2018 года их было отгружено более 535,2 тыс. тонн. В денежном выражении их экспорт также упал на 18,6% до 109,1 млн долларов.

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