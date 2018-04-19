Экспорт и импорт подакцизных грузов

Экспорт водки, по данным ФТС, за январь-февраль 2018 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении.

Так, физический объем экспорта водки увеличился на 0,7% по сравнению с 2 месяцами 2017 года и достиг уровня 229,7 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт.

Отметим, что в феврале из России было вывезено 151,3 тыс. декалитров – на 93,9% больше, чем за предыдущий месяц. В стоимостном выражении экспорт водки за 2 месяца этого года вырос на 9,4%, составив 15,2 млн долларов.

Алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму 326,9 млн долларов — на 28,1% больше, чем годом ранее. В то же время, импорт сигарет и сигар в денежном выражении упал на 42%, до 11,6 млн долларов.