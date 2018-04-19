Столкнулся со льдиной

По данным ГМСКЦ, 19 апреля в 6-30 танкер «Бакар» (в балласте), вместимость 2032, дедвейт 2929 тонн, судовладелец ООО «Дилмас», в проливе Лаперуза столкнулся с плавучей льдиной.

Судно получило повреждение обшивки носовой части судна в районе бульбы, произошло поступление небольшого количества забортной воды в форпик.

На судне увеличили дифферент на корму, уменьшили ход, в результате поступление воды в форпик прекратилось. Судно на ходу следует в порт Находка. Погода в районе: ветер юго-западный 5 м/с, туман – видимость 0,5 мили.