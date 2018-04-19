Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Предварительная информация по единым правилам

    19.04.2018

    • Утверждены единые правила предоставления в таможенные органы предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), обязанность перевозчиков подавать такие сведения о товарах, доставляемых автотранспортом, существует с 2012 года, железнодорожным – с 2014 года.

    До вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС порядок предоставления предварительной информации частично определялся национальным законодательством, что создавало неравные условия для участников рынка из разных государств Союза. Теперь решения Коллегии ЕЭК определяют единые для всех союзных стран требования к срокам подачи предварительной информации, устанавливает возможные случаи ее непредоставления.

    Кроме того, определен круг лиц, которые обязаны направлять таможенному органу данные о ввозимых товаров, а также состав таких данных в зависимости оn целей их дальнейшего использования. ЕЭК напоминает, что новый Таможенный кодекс позволяет участнику ВЭД наряду с представлением обязательного блока сведений, необходимый таможенным органам для исполнения своих функций, заранее подавать данные для формирования транзитной декларации, заявление и помещении товара на склад временного хранения и других целей. Таким образом, к моменту доставки товаров в пункт пропуска в отношении него уже будет вынесено решение о возможности выпуска товара или о форме дополнительного контроля при необходимости.

    Кроме того, Коллегия ЕЭК утвердила форму предварительного решения о классификации товара в соответствии с Единой товарной номенклатурной внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), а также порядок ее заполнения и внесения изменений. Форма включает в себя 10 граф, где указываются. В частности, регистрационный номер предварительного решения, дата окончания его действия, наименование и описание товара и так далее. Такая унификация позволит упростить поиск и идентификацию в единой базе ЕАЭС предварительных решений, вынесенных таможенными органами одной страны Союза, таможенными органами другой. Предварительной решение является вспомогательной услугой таможенных органам участникам ВЭД, чтобы избежать недостоверного таможенного декларирования и связанной с ним ответственностью за нарушения.

    Участник ВЭД вправе обращаться за вынесением предварительного решения о классификации товаров в таможенные орган той страны Союза, в которой будет производиться выпуск товара при его помещении под таможенную процедуру.

    162
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ВладивостокДВТУТаможня 02.04.2018 Дальневосточная электронная таможня
    Будет создана к 2020 году
    0
    РоссияТаможенные процедуры 12.03.2018 Росаккредитация вступила в ILAC
    Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) стала членом Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC). Об этом сообщила руководитель территориального […]
    0
    ЕАЭСТаможенные процедуры 11.04.2018 Об обязательном предварительном информировании
    О товарах, ввозимых через границы ЕАЭС водным транспортом
    0
    Гильдия ГермесТаможенное оформлениеТаможенные процедуры 07.03.2018 Испытания опытного образца запишут на видео
    На конференции «Нововведения в сфере технического регулирования», которую организовала в Санкт-Петербурге Гильдия «Гермес», участники обсудили порядок ввоза в […]
    0
    ТаможняТехнологии 22.03.2018 Таможенники с наладонниками
    К концу этого года мобильные группы таможенных органов будут оснащены мобильными электронными комплексами. Об это рассказал журналистам первый […]
    0
    ЕАЭСТаможенное оформлениеТаможенные процедуры 02.04.2018 Особенности таможенного контроля
    Ввозимых в ЕАЭС товаров
    0
    ЕАЭСТаможенные процедуры 03.04.2018 Таможенный транзит по-новому
    Между странами ЕАЭС
    0
    Балтийская таможняГильдия ГермесТаможенные процедурыЭксперимент 19.02.2018 Транзитный эксперимент в Балтийской таможне
    Видеоинструкция
    0
    ЕАЭСТаможенные процедуры 08.02.2018 По запросу за 5 минут
    Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила порядок подтверждения таможенными органами государств ЕАЭС фактического вывоза товаров с таможенной территории […]
    0
    ЕАЭСКитайТаможенные процедурыТаможенный кодекс 17.01.2018 Теперь через Интернет
    Таможенные операции для стран ЕАЭС
    0
    ЕАЭСТаможенные процедуры 26.01.2018 Новые полномочия ЕЭК
    Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 23 января приняла ряд решений в области таможенного администрирования, технического регулирования, торговой политики […]
    0
    Всемирный банкВЭДЕАЭСРейтингРоссияТаможенные процедуры 19.03.2018 100-е место в рейтинге Doing Business
    Всемирного банка
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    19.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 16, 2018
    18.04.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    17.04.2018 Грузы «Дела»
    13.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 14
    13.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 14
    12.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15, 2018
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики