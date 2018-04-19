Предварительная информация по единым правилам

Утверждены единые правила предоставления в таможенные органы предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным и железнодорожным транспортом.

Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), обязанность перевозчиков подавать такие сведения о товарах, доставляемых автотранспортом, существует с 2012 года, железнодорожным – с 2014 года.

До вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС порядок предоставления предварительной информации частично определялся национальным законодательством, что создавало неравные условия для участников рынка из разных государств Союза. Теперь решения Коллегии ЕЭК определяют единые для всех союзных стран требования к срокам подачи предварительной информации, устанавливает возможные случаи ее непредоставления.

Кроме того, определен круг лиц, которые обязаны направлять таможенному органу данные о ввозимых товаров, а также состав таких данных в зависимости оn целей их дальнейшего использования. ЕЭК напоминает, что новый Таможенный кодекс позволяет участнику ВЭД наряду с представлением обязательного блока сведений, необходимый таможенным органам для исполнения своих функций, заранее подавать данные для формирования транзитной декларации, заявление и помещении товара на склад временного хранения и других целей. Таким образом, к моменту доставки товаров в пункт пропуска в отношении него уже будет вынесено решение о возможности выпуска товара или о форме дополнительного контроля при необходимости.

Кроме того, Коллегия ЕЭК утвердила форму предварительного решения о классификации товара в соответствии с Единой товарной номенклатурной внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), а также порядок ее заполнения и внесения изменений. Форма включает в себя 10 граф, где указываются. В частности, регистрационный номер предварительного решения, дата окончания его действия, наименование и описание товара и так далее. Такая унификация позволит упростить поиск и идентификацию в единой базе ЕАЭС предварительных решений, вынесенных таможенными органами одной страны Союза, таможенными органами другой. Предварительной решение является вспомогательной услугой таможенных органам участникам ВЭД, чтобы избежать недостоверного таможенного декларирования и связанной с ним ответственностью за нарушения.

Участник ВЭД вправе обращаться за вынесением предварительного решения о классификации товаров в таможенные орган той страны Союза, в которой будет производиться выпуск товара при его помещении под таможенную процедуру.