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    • Контейнерооборот лидеров

    19.04.2018

    • Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2018 года составил 9,7 млн TEU. Это на 3,7% больше аналогичного периода прошлого года.

    Сингапур за отчетный период 2018 года обработал 8,86 млн TEU, что на 16,4% больше показателя января-марта 2017 года.

    В марте этого года Шанхай перевалил 3,39 млн TEU – на 15,3% больше, чем за предыдущий месяц, но на 1,2% меньше, чем в марте 2017 года.

    Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 3,05 млн TEU (плюс 8,2% к февралю 2018 и плюс 13,4% к марту 2017 года).

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