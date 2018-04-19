Импорт и экспорт Китая

Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-февраля 2018 года достиг 690,37 млрд долларов. Это на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе экспорт вырос на 24,4% до 372,35 млрд долларов, а импорт — на 21,7% до 318,03 млрд долларов.

По данным министерства коммерции КНР, в феврале внешнеторговый оборот Китая увеличился на 24,5% по сравнению с февралем 2017 года и составил 309.49 млрд долларов.

Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся существенно — на 44,5% до 171,62 млрд долларов, импорт вырос на 6,3% — до 137,88 млрд долларов.

Напомним, что по итогам 2017 года внешнеторговый оборот Китая достиг уровня – 4,10447 трлн долларов, увеличившись по отношению к показателю 2016 года на 11,4%. При этом экспорт вырос на 7,9% (до 2,26349 трлн долларов), импорт – на 15,9% (до 1,84098 трлн долларов).