Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Импорт и экспорт Китая

    19.04.2018

    • Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-февраля 2018 года достиг 690,37 млрд долларов. Это на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
    В том числе экспорт вырос на 24,4% до 372,35 млрд долларов, а импорт — на 21,7% до 318,03 млрд долларов.

    По данным министерства коммерции КНР, в феврале внешнеторговый оборот Китая увеличился на 24,5% по сравнению с февралем 2017 года и составил 309.49 млрд долларов. 
    Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся существенно — на 44,5% до 171,62 млрд долларов, импорт вырос на 6,3% — до 137,88 млрд долларов.

    Напомним, что по итогам 2017 года внешнеторговый оборот Китая достиг уровня – 4,10447 трлн долларов, увеличившись по отношению к показателю 2016 года на 11,4%. При этом экспорт вырос на 7,9% (до 2,26349 трлн долларов), импорт – на 15,9% (до 1,84098 трлн долларов).

    122
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018РЖДРоссияЭкспортЯнварь 09.02.2018 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь этого года возросла на 3,4% по сравнению […]
    0
    2018АвтотранспортГрузооборотЖелезная дорогаФевральЯнварь 04.04.2018 Грузооборот российского транспорта
    Морские перевозки снизились, речные выросли
    0
    2018ФевральФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 02.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 8
    На 8 неделе года фрахтовые ставки на перевозки судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ИнвесторыКитай 05.02.2018 Китайский инвестор не дошел до Швеции
    Китайские инвесторы решили отказаться от планов по развитию глубоководного контейнерного порта Брофьорден (Западная Швеция) из-за негативной реакции СМИ […]
    0
    Китайназначение 27.03.2018 Назначение в CSSC
    Новый председатель правления
    0
    2018Внешняя торговляЕвросоюзРоссияФевральЯнварь 18.04.2018 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По итогам 2 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному […]
    0
    2018Азовское мореКаспийское мореФевральФрахтовые ставкиЮг 01.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 9, 2018
    Погода влияет на рынок. Образование льда в Азовском море привело к задержкам в работе судов, особенно в Ростовском […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустАпрельИмпортИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьСентябрьСтатистика таможниТНПФевральЭкспортЯнварь 23.01.2018 Экспорт и импорт ТНП
    Российский импорт кожаной обуви в январе-ноябре 2017 года, по данным ФТС РФ, составил 47,7 млн пар, что на […]
    0
    2018МартФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 28.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 12
    На 12 неделе фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозку пшеницы судами прибрежного плавания опустились.  По информации […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевральФрахтовые ставки 16.02.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 6
    На 6 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize и […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноСудопотокСуэцкий каналФевральЯнварь 14.03.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    По итогам 2 месяцев 2017 года через Суэцкий канал прошло порядка 2,7 тыс. судов различных типов. Из них […]
    0
    2018Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставкиЮгЯнварь 12.01.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 2, 2018
    Рынок Азовского моря после праздников медленно возвращается в рабочий режим.  Тем не менее, ставки на этой неделе показывают […]
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    19.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 16, 2018
    18.04.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    17.04.2018 Грузы «Дела»
    13.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 14
    13.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 14
    12.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15, 2018
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики