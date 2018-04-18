Экспорт и импорт зерновых

Россия по итогам первых 2 месяцев 2018 года экспортировала более 5,8 млн тонн пшеницы и меслина, что 80,5% больше аналогичного периода прошло года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 79,9% – до порядка 1,03 млрд долларов.

Отметим, что в феврале экспорт пшеницы и меслина составил более 3,3 млн тонн – это на 33,6% больше показателя предыдущего месяца.

Импортные поставки пшеницы в Россию также выросли на 25,1% – до 49,5 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы увеличился на 3%, составив 6,8 млн долларов.

Импорт кукурузы также вырос – на 20% до 18,9 тыс. тонн. При этом существенно просел импорт ячменя – снижение составило 96,2% до 1 тыс. тонн.

В стоимостном выражении поставки кукурузы в РФ выросли на 12,3% до 75,8 млн долларов, ввоз кукурузы, напротив, упал – на 96,2% до 200 тыс. долларов.