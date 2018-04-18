Информационно-аналитическое агентство

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    • ТрансРоссия продолжается

    18.04.2018

    • Завершился второй день работ на ТрансРоссии. Все очень плотно, бодро, конструктивно и по делу. Кто не успел встретиться, дойти, поговорить – есть еще шанс все успеть в третий день.

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