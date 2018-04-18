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    • Судооборот через Суэцкий канал

    18.04.2018

    • Через Суэцкий канал по итогам 1 квартала 2018 года прошло порядка 4,2 тыс. судов различных типов, что практически соответствует уровню января-марта прошлого года. Из них число контейнеровозов составило порядка 1,4 тыс. единиц (+6,9% к 3 мес. 2017г.), количество танкеров – около 1,1 тыс. судов (-5,1%). Также за 3 месяцев этого года через канал прошло чуть 765 балкеров (+0,7%).

    Совокупный нетто-тоннаж прошедших через Суэцкий канал судов за отчетный период составил почти 260,2 млн тонн – это 9% больше показателя 1 квартала 2017 года. В том числе нетто-тоннаж контейнеровозов достиг 149,6 млн тонн (+12,2%), танкеров – 44,2 млн тонн (-3,2%), балкеров — 27,2 млн тонн (+8,3%).

    По данным Администрации Суэцкого канала, в марте этого года через канал прошло в общей сложности 1,5 тыс. судов — на 9,9% больше, чем за предыдущий месяц. По сравнению с мартом 2017 года количество судов, прошедших через Суэцкий канал, снизилось на 9,9%. Число контейнеровозов относительно февральского показателя 2018 года увеличилось на 3,3% до 463 единиц (+1,3% к марту 2017г.). Танкеров через Суэц в отчетном месяце прошло 352 единицы — на 7% больше, чем в феврале (-17,2% к марту 2017г.). Число балкеров также выросло на 23,6% до 283 судов (+2,9%).

    В марте суммарный нетто-тоннаж прошедших через Суэцкий канал судов по сравнению с уровнем февраля этого года вырос на 6,5% до 88,9 млн тонн. По сравнению с мартом прошлого года суммарный нетто-тоннаж также увеличился на 5%. В том числе совокупный нетто-тоннаж контейнеровозов вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 4% — до 50,1 млн тонн (+9,5% к марту 2017г.), танкеров — на 4,5% до 14,4 млн тонн (-15,8%). Совокупный нетто-тоннаж балкеров вырос на 22,8% до 10,2 млн тонн (+14,1% к марту 2017г.).

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