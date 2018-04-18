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    • Стратегия развития портовой деятельности

    18.04.2018

    • В Приморском крае разработают стратегию развития портовой деятельности на территории региона до 2030 года. Об этом сообщил вр.и.о губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе совещания по вопросам развития международного транспортного коридора «Приморье-2» и перспектив развития портовой инфраструктуры. На эту разработку отведено несколько месяцев.

    Как отметил А.Тарасенко, в портах края необходимо расширять номенклатуру грузов. «Нам необходимы рыбные порты, не только угольные, – сказал он. – Контейнерные, нефтеперегрузочные. У нас сейчас проблема, что рыбные порты отсутствуют. Они получили общую лицензию и забыли слово «рыбный», хотя такое название носят. Федеральные органы не регулируют этот вопрос».

    Кроме того, все портовое хозяйство Приморского края буде проанализировано с точки зрения инвестиционной привлекательности. «Береговая линия открывает широкие возможности, но необходимо исходить из провозных возможностей железной дороги, наличие дорожной инфраструктуры», – цитирует пресс-служба регионального правительства А.Тарасенко.

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