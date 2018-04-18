Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • РЖД Логистика и DB Cargo подписали меморандум о сотрудничестве

    18.04.2018

    • Сегодня в рамках 23-й международной выставки TransRussia 2018 подписан меморандум о сотрудничестве между АО «РЖД Логистика» и DB Cargo. Подписи под документом поставили генеральный директор РЖД Логистика Вячеслав Валентик и генеральный директор DB Cargo Уве Лойшнер.

    «Это значительный шаг вперед в контейнерных перевозках на маршруте Китай-Европа, – отметил Уве Лойшнер. – Мы, как партнеры с «РЖД Логистика», стараемся предложить рынку альтернативный мультимодальный продукт, который будет расширен в течение пяти лет. Мы уверены, что уже в этом году значительно увеличим потоки между Европой и Китаем через Балтийское море, через порт Балтийск в Калининградской области».

    «Это возможность усилить наш совместный бизнес по направлению на Северную Европу через порты Калининграда, – сказал В.Валентик. – Мы в этом году планируем значительно увеличить грузопоток в этом направлении. И Deutsche Bahn может в этом нам посодействовать».

    2 248
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    НазначенияРЖД Логистика 20.02.2018 Назначение в РЖД Логистике
    Директор по управлению персоналом перешла из Группы FESCO
    0
    РЖД Логистика 01.03.2018 РЖД Логистика повезла сырье для Kerama Marazzi
    «РЖД Логистика» началf реализацию мультимодального логистического проекта для одного из ведущих российских производителей керамической плитки и керамического гранита […]
    0
    HeavyliftКитайНегабаритРЖД Логистика 05.03.2018 Негабарит на flatrack’e
    Для завода БазэлЦемента из Китая через Петербург
    0
    ДорогиКитайМеморандумПриморский край 08.02.2018 China Railway Group построит дороги к приморским портам
    Правительство Приморского края и China Railway Group подписали меморандум о сотрудничестве. Таким образом, китайская траснпортная корпорация подтвердила высказанное […]
    0
    Железная дорогаИталияКитайКонтейнерные перевозкиМеморандумОТЛКТранзит 30.03.2018 Итальянский меморандум ОТЛК
    АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» подписало в Милане меморандум о взаимопонимании с Mercitalia Rail – крупнейшей итальянской компанией по транспортировке […]
    0
    Ж/д перевозкиКитайКонтейнерный поездКрасноярскРЖД Логистика 05.02.2018 РЖД Логистика добавила Красноярск
    К сервису на Чэнду
    0
    КитайРЖД Логистика 11.01.2018 Бурый и панда братья навек
    «РЖД Логистика» разработала название Panda Land Bridge и логотип для сервиса несырьевого экспорта из России в Китай
    0
    Балтийская стивидорная компанияЖелезная дорогаКалининградский морской торговый портМеморандумОТЛКРосморпорт 02.03.2018 ОТЛК подписалась с портами
    ОТЛК и Калининградская железная дорога заключили меморандумы о стратегическом сотрудничестве с калининградскими стивидорными компаниями в рамках реализации проекта […]
    0
    IMOЕБРРМеморандумСоглашение 12.02.2018 IMO подписала меморандум с ЕБРР
    Международная морская организация (IMO) подписала меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития. Подписи под документом поставили […]
    0
    НазначенияРЖД Логистика 08.02.2018 Назначение в РЖД Логистике
    Директором по экономике и финансам АО «РЖД Логистика» назначен Роман Мирошниченко. Как сообщили SeaNews в компании, решение было […]
    0
    КазаньКитайКонтейнерный поездРЖД ЛогистикаЭкспорт 23.01.2018 Panda Land Bridge теперь в Казани
    Филиал АО «РЖД Логистика» в Нижнем Новгороде в сотрудничестве с Горьковской железной дорогой организовал первую экспортную отправку российских […]
    0
    Ж/д инфраструктураРЖД Логистика 15.01.2018 Как возят рельсы
    Меморандум о сотрудничестве ОАО «РЖД» и ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (АРБЗ) подписали в ходе заседания казахстанско-российской Межправительственной комиссии […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    18.04.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    17.04.2018 Грузы «Дела»
    13.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 14
    13.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 14
    12.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15, 2018
    10.04.2018 В Новороссийске плюс, в Приморске минус
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики