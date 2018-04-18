РЖД Логистика и DB Cargo подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня в рамках 23-й международной выставки TransRussia 2018 подписан меморандум о сотрудничестве между АО «РЖД Логистика» и DB Cargo. Подписи под документом поставили генеральный директор РЖД Логистика Вячеслав Валентик и генеральный директор DB Cargo Уве Лойшнер.

«Это значительный шаг вперед в контейнерных перевозках на маршруте Китай-Европа, – отметил Уве Лойшнер. – Мы, как партнеры с «РЖД Логистика», стараемся предложить рынку альтернативный мультимодальный продукт, который будет расширен в течение пяти лет. Мы уверены, что уже в этом году значительно увеличим потоки между Европой и Китаем через Балтийское море, через порт Балтийск в Калининградской области».

«Это возможность усилить наш совместный бизнес по направлению на Северную Европу через порты Калининграда, – сказал В.Валентик. – Мы в этом году планируем значительно увеличить грузопоток в этом направлении. И Deutsche Bahn может в этом нам посодействовать».