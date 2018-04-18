Лидеры Финляндии

По итогам 3 месяцев 2018 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9% и составил почти 378,3 тыс. TEU.

ХаминаКотка за отчетный период обработала 176,9 тыс. TEU – на 1,5% меньше, чем в январе-марте предыдущего года.

Через причалы порта Хельсинки за первый квартал этого года прошло 133,2 тыс. TEU, что на 11,8% больше, чем годом ранее.

Раума перевалила 68,2 тыс. TEU, ее контейнерооборот вырос на 4,3%.

В марте текущего года три порта в совокупности обработали 133,3 тыс. TEU — это на 13,3% больше, чем в феврале этого года, и на 6,4% больше, чем в марте прошлого года.

Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц достиг 63,3 тыс. TEU (+14,2% к февралю 2018 и +2,3% к марту 2017).

Через причалы порта Хельсинки в марте прошло почти 46,6 тыс. TEU (+15,8% к февралю 2018 и +13,3% к марту 2017).

Раума обработала 23,5 тыс. TEU (+6,5% к февралю 2018 года и +4,7% к марту 2017 года).