Лесной экспорт

По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе-феврале 2018 года составил порядка 2,9 млн кубометров — на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. В то же время в стоимостном выражении экспорт вырос на 9,2% — до 243,3 млн долларов.

Обработанных лесоматериалов в отчетном периоде вывезли на 4,1% больше, чем годом ранее — их объем достиг 2,4 млн тонн. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов увеличились по сравнению с январем-февралем 2017 года на 21,6%, составив 588,2 млн долларов.

Клееной фанеры за 2 месяца 2018 года было экспортировано 404,3 тыс. кубометров, что на 7,8% больше, чем в 2017 году. В денежном выражении ее экспорт вырос на 30,9% — до порядка 201 млн долларов.

Поставки на мировой рынок российской древесной целлюлозы в отчетном периоде увеличились на 8,4% и составили 327,4 тыс. тонн. В деньгах экспорт целлюлозы вырос значительнее – на 57,4% до 218,9 млн долларов.

Газетной бумаги в отчетном периоде отгрузили 158,7 тыс. тонн, что на 11,9% меньше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги сохранился на уровне прошлого года, составив 74,7 млн долларов.