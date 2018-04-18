Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

По итогам 2 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 1,3% до 39,3 млрд евро.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 4,9% и составили 12,9 млрд евро. В то же время российский экспорт в страны Европейского Союза снизился, но ненамного – на 0,4% до 26,4 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам первых двух месяцев этого года Россия занимает пятое место. Нашу страну опережают США, Китай, Швейцария и Турция. В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.