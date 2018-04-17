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    • Экспорт угля и кокса

    17.04.2018

    • По итогам 2 месяцев 2018 года объем российского экспорта каменного угля составил 26,2 млн тонн – это на 19,6% больше, чем в январе-феврале 2017 года.

    Отметим, что в феврале было вывезено порядка 14,9 млн тонн угля, что на 32% больше предыдущего месяца.

    Доходы от экспорта угля по итогам 2 месяцев 2018 года выросли на 28,7% и достигли порядка 2,1 млрд долларов.

    По данным ФТС, кокса и полукокса за январь-февраль вывезли 489,2 тыс. тонн – на 23,7% меньше, чем годом ранее.

    В то же время в стоимостном выражении экспорт кокса и полукокса увеличился – на 19,9%, до 126 млн долларов.

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