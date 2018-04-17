Информационно-аналитическое агентство

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    • Транзитное судоходство начнется не раньше мая

    17.04.2018

    • Транзитное судоходство по Волго-Балту начнется не раньше начала мая. Об этом журналистам рассказал первый заместитель руководителя – исполняющий обязанности капитана бассейна Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей Аркадий Биргер.

    Такой срок начала движения объясняется скоплением льда в Онежском и Ладожском озере. «На трассе Волго-Балта лед в районе Вологды, – сообщил он. – К концу апреля планируется подход к Череповцу ледокола, который будем помогать первому каравану судов со стороны Волги двигаться в сторону Санкт-Петербурга. Шлюзы Волго-Балта открываются 30 апреля, и они будут готовы в срок».

    Также А.Бригер отметил, что существенного увеличения количества грузовых судов, проходящих в период разводки мостов, в этом году не ожидается. «Оно будет небольшим – плюс сто судов к прошлогоднему показателю. Количество судов, прошедших разводку мостов в прошлом году, составило 3 525. Из них – порядка 800 нефтеналивных составов».

    «В этом году у нас прогнозируется экстремально высокий уровень воды на Ладожском озере, – подчеркнул А.Биргер. – В связи с этим мы ожидаем сильное течение на Неве, что может сказаться на безопасности судоходства. Необходимо будет больше внимания уделять при заходе крупногабаритных судов. Пришел такой цикл. В позапрошлом году были экстремально низкие уровни. Теперь кривая пошла вверх. Плюс погодные условия этого года – большие снегозапасы».

    Он напомнил, что в 2016 году грузооборот по Волго-Балту составил 5 млн 980 тыс. тонн, в 2017 году – 6 млн 120 тыс. тонн. «В этом году мы рассчитываем, что будет небольшое увеличение. Примерно 10% этого грузопотока – это нефть и нефтепродукты»

    Также А.Биргер рассказал о прогнозе по грузопотоку в целом по Волго-Балту. «В прошлом году мы прогнозировали небольшой рост грузооборота. Так оно и случилось. В 2016 году эта цифра составила 16,25 млн тонн. В 2017 году мы на 35 тыс. тонн больше перевезли. Динамика небольшая просматривается. Оснований для резкого увеличения грузопотока в 2018 году нет».

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