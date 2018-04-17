Сегодня в Москве стартовала 23-я международная выставка TransRussia 2018. В течение трех дней перевозчики и логисты будут презентовать свои продукты, делиться опытом, общаться с коллегами, искать успешное решение логистических задач, которые ставят перед ними реалии современного транспортного рынка. Россия, Германия, Белоруссия, Иран, Монголия, Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан и многие другие страны сегодня знакомят гостей выставки с самыми передовыми логистическим проектами. А китайским компаниям, которые представлены на выставке в огромном количестве, придется побороться между собой за внимание клиентов. А мы делимся с вами первым впечатлением от выставки. Приятного просмотра!
Стартовала TransRussia 2018
17.04.2018
Комментарии: 0
Новости по теме
Подходящих материалов не найдено
Грузоперевозки Показать всё
17.04.2018 Грузы «Дела»
13.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 14
10.04.2018 В Новороссийске плюс, в Приморске минус
09.04.2018 Жд экспорт через порты
Пресс-релизы Показать всё
30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
22.09.2017 25 лет Maersk в России
21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
Вакансии Показать всё
07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге