Стартовала TransRussia 2018

Сегодня в Москве стартовала 23-я международная выставка TransRussia 2018. В течение трех дней перевозчики и логисты будут презентовать свои продукты, делиться опытом, общаться с коллегами, искать успешное решение логистических задач, которые ставят перед ними реалии современного транспортного рынка. Россия, Германия, Белоруссия, Иран, Монголия, Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан и многие другие страны сегодня знакомят гостей выставки с самыми передовыми логистическим проектами. А китайским компаниям, которые представлены на выставке в огромном количестве, придется побороться между собой за внимание клиентов. А мы делимся с вами первым впечатлением от выставки. Приятного просмотра!