Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Санкции против капитанов буксиров

    17.04.2018

    • Администрация Панамского канала намерена применить санкции к нескольким капитанам буксиров.

    «Решение основано на том факте, что эти капитаны буксиров отказались выполнять свои обязанности по проводке судов через новые шлюзы расширенного канала, что негативно сказалось на регулярности операций и на экономике страны, поскольку подорвало доверие наших клиентов», – цитирует World Maritime News официальное заявление Администрации Панамского канала. Какие именно санкции будут вводиться в отношении капитанов, Администрация не уточняет.

    В ответ на это заявление Союз капитанов буксиров и корабельных офицеров Панамского канала объяснил отказ капитанов от маневрирования угрозой безопасности как для членов экипажа, так и для канала. Кроме того, Союз связал намерения Администрации по введению санкций с кампанией по приватизации буксирных операций на канале. По информации профсоюза, Администрация канала сокращает экипажи буксиров в целях снижения расходов.

    183
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018ГлобальноГонконгКонтейнерооборотФевральЯнварь 19.03.2018 Контейнерооборот Гонконга
    По итогам первых двух месяцев этого года контейнерооборот порта Гонконг составил порядка 3,22 млн TEU. Это на 2,2% […]
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноЯнварь 22.01.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2018
    На 4 неделе года практически во всех исследуемых портах стоимость бункерного топлива опустилась, только в некоторых сохранилась на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноКонтейнерооборотФинляндияЯнварь 14.03.2018 Все порты Финляндии
    По итогам января 2018 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии составил 141,7 тыс. TEU. Это на 8,6% больше, […]
    0
    2018АпрельГлобальноФрахтовые ставки 09.04.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2018
    На 14 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разнонаправленную динамику. Ставки на Персидский залив и на […]
    0
    2017ГлобальноКонтейнерные перевозкиЛинии 06.02.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    По итогам 2017 года суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок составил порядка 162 млн TEU. Это на 5,1% […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноСудопотокСуэцкий каналФевральЯнварь 14.03.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    По итогам 2 месяцев 2017 года через Суэцкий канал прошло порядка 2,7 тыс. судов различных типов. Из них […]
    0
    2018ГлобальноЛинииФевральЯнварь 09.04.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за первые два месяца 2018 года составил 26 млн TEU. Это на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноФрахтовые ставкиЯнварь 22.01.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2018
    На 3 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разноплановую динамику. Существенно выросли ставки из Китая на […]
    0
    Панамский каналСПГТанкер 12.01.2018 Вырос в 8 раз
    Транзит СПГ-танкеров через Панамский канал
    0
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноМарт 30.03.2018 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 19 марта безработный флот существенно увеличился как по количеству судов, так и по вместимости, что […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ГлобальноКитайКонтейнерооборот 26.01.2018 Контейнероборот китайских портов
    Итоги 2017 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноМарт 16.03.2018 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 5 марта флот безработных контейнеровозов существенно увеличился как по вместимости, так и по количеству судов. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    17.04.2018 Грузы «Дела»
    13.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 14
    13.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 14
    12.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15, 2018
    10.04.2018 В Новороссийске плюс, в Приморске минус
    09.04.2018 Жд экспорт через порты
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики