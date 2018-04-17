Санкции против капитанов буксиров

Администрация Панамского канала намерена применить санкции к нескольким капитанам буксиров.

«Решение основано на том факте, что эти капитаны буксиров отказались выполнять свои обязанности по проводке судов через новые шлюзы расширенного канала, что негативно сказалось на регулярности операций и на экономике страны, поскольку подорвало доверие наших клиентов», – цитирует World Maritime News официальное заявление Администрации Панамского канала. Какие именно санкции будут вводиться в отношении капитанов, Администрация не уточняет.

В ответ на это заявление Союз капитанов буксиров и корабельных офицеров Панамского канала объяснил отказ капитанов от маневрирования угрозой безопасности как для членов экипажа, так и для канала. Кроме того, Союз связал намерения Администрации по введению санкций с кампанией по приватизации буксирных операций на канале. По информации профсоюза, Администрация канала сокращает экипажи буксиров в целях снижения расходов.