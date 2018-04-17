Российско-японская рабочая группа по транспорту

17 апреля в Токио состоялось 5 заседание российско-японской рабочей группы по транспорту.

Как сообщили SeaNew в пресс-службе Минтранса, российскую сторону возглавил заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский, японскую – вице-министр по транспорту и туризму Японии Хироши Нарахира.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области железнодорожного транспорта, развития портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке, взаимодействия в сфере гражданской авиации, скоростного рельсового транспорта, а также вопрос признания дипломов моряков морских судов.

Особое внимание уделено развитию перевозок грузов между Россией и Японией с использованием Транссибирской магистрали, перспективам российско-японского сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов на железнодорожном транспорте.

Российская сторона отметила, что ОАО «Российские железные дороги» проводит активную работу по развитию логистического сервиса для японских грузоотправителей, обеспечению внешнеторговых перевозок между странами и освоению перспективных направлений грузопотока. РЖД со своей стороны поддерживает работу по организации опытных перевозок с использованием Транссиба.

В области авиации был затронут вопрос реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровска, а также возможность проведения консультаций Авиационных властей двух государств в текущем году.

Делегации выразили удовлетворение в связи с подписанным на встрече Министров транспорта России и Японии 16 апреля 2018 года Меморандума о взаимном прнзнании дипломов членов экипажей морских судов и обсудили возможность участия японских парусников в Дальневосточной регате учебных парусников в 2018 году.

Российская сторона представила японским коллегам информацию по проектам из программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дорога» и презентовала проект скоростного рельсового транспорта в Воронеже.