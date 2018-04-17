Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Российско-японская рабочая группа по транспорту

    17.04.2018

    • 17 апреля в Токио состоялось 5 заседание российско-японской рабочей группы по транспорту.

    Как сообщили SeaNew в пресс-службе Минтранса, российскую сторону возглавил заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский, японскую – вице-министр по транспорту и туризму Японии Хироши Нарахира.

    Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области железнодорожного транспорта, развития портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке, взаимодействия в сфере гражданской авиации, скоростного рельсового транспорта, а также вопрос признания дипломов моряков морских судов.

    Особое внимание уделено развитию перевозок грузов между Россией и Японией с использованием Транссибирской магистрали, перспективам российско-японского сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов на железнодорожном транспорте.

    Российская сторона отметила, что ОАО «Российские железные дороги» проводит активную работу по развитию логистического сервиса для японских грузоотправителей, обеспечению внешнеторговых перевозок между странами и освоению перспективных направлений грузопотока. РЖД со своей стороны поддерживает работу по организации опытных перевозок с использованием Транссиба.

    В области авиации был затронут вопрос реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровска, а также возможность проведения консультаций Авиационных властей двух государств в текущем году.

    Делегации выразили удовлетворение в связи с подписанным на встрече Министров транспорта России и Японии 16 апреля 2018 года Меморандума о взаимном прнзнании дипломов членов экипажей морских судов и обсудили возможность участия японских парусников в Дальневосточной регате учебных парусников в 2018 году.

    Российская сторона представила японским коллегам информацию по проектам из программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дорога» и презентовала проект скоростного рельсового транспорта в Воронеже.

    94
    • Комментарии: 0
    Новости по теме
    КалининградКруизное судоходствоОлерский Виктор АлександровичПроектТерминал 02.02.2018 Начало строительства в Пионерском
    1 февраля в городе Пионерский Калининградской области дан старт строительству Международного круизного и грузопассажирского морского терминала. Как сообщили […]
    0
    ИнфраструктураОлерский Виктор АлександровичПортовые мощностиПорты 28.03.2018 Плюс 28 млн тонн в 2018 году
    В.Олерский о развитии портовых мощностей
    0
    Второй реестрОлерский Виктор АлександровичРоссийский флагФлагФлот 28.03.2018 Баланс флагов
    Или как 248 может быть больше, чем 7783
    0
    КоллегияРосморречфлотСоколов Максим Юрьевич 27.03.2018 Итоговая Коллегия Росморречфлота
    27 марта министр транспорта РФ Максим Соколов провел итоговое расширенное заседание Коллегии Росморречфлота и Общественного совета при Росморречфлоте. […]
    0
    КитайЯпония 16.01.2018 Nippon Express встает на «Один пояс – один путь»
    Весной этого года японская логистическая компания Nippon Express планирует начать железнодорожные перевозки между Японией и Европой по маршруту […]
    0
    ОграниченияРосморречфлотФутбол 13.02.2018 Ограничения судоходства на период ЧМ-2018
    По сообщению пресс-службы Росморречфлота, Федеральное агентство морского и речного транспорта согласовало координаты районов акваторий 8 городов РФ, принимающих […]
    0
    2017Олерский Виктор АлександровичПорты 28.03.2018 Почти 800 млн тонн
    Итоги работы портов, морского и внутреннего водного транспорта в 2017 году
    0
    ЛедоколыОлерский Виктор АлександровичСевморпуть 28.03.2018 Грузы на СМП
    И новый ледокол
    0
    ДанияОлерский Виктор АлександровичСотрудничество 29.01.2018 Встреча российско-датской Рабочей группы по транспорту
    В Копенгагене прошло заседание российско-датской Рабочей группы по транспорту двустороннего Межправсовета экономического сотрудничества По сообщению пресс-службы Росморречфлота, 25-26 […]
    0
    ДипломированиеМеморандумПравилаСоколов Максим ЮрьевичЯпония 16.04.2018 Россия и Япония взаимно признали дипломы моряков
    Подписанный Меморандум позволит морякам двух государств работать на судах друг друга
    0
    Виталий КлюевДипломированиеПДНВСоглашениеЯпония 26.02.2018 РФ и Япония взаимно признают дипломы моряков
    После 10 лет работы завершено экспертное согласование проекта соглашения между Россией и Японией о признании квалификационных документов моряков.
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    17.04.2018 Грузы «Дела»
    13.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 14
    13.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 14
    12.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15, 2018
    10.04.2018 В Новороссийске плюс, в Приморске минус
    09.04.2018 Жд экспорт через порты
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики