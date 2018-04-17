Информационно-аналитическое агентство

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    • Грузы «Дела»

    17.04.2018

    • ООО «ДелоПортс», владеющее стивидорными активами Группы компаний «Дело» (контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания «Дело»), опубликовало операционную отчетность за три месяца 2018 года. 

    Общий грузооборот холдинга составил 2,4 млн тонн, увеличившись к аналогичному уровню прошлого года на 38%.

    Если смотреть отдельно по сегментам грузооборота, то значительная часть оборота «Делопортс» приходится на обработку контейнеризированных грузов, по сравнению с первым кварталом 2017 года перевалка контейнеров выросла на 53%, до 1,1 млн тонн.

    Контейнерный терминал «НУТЭП» по итогам января-марта этого года обработал 107 тыс. TEU, на 49% больше показателя 2017 года.

    По данным компании, рекордный объем перевалки контейнеров на терминале был зафиксирован в марте, когда было обработано 40776 TEU (+31% к марту 2017 года). 

    По итогам отчетного периода текущего года отмечен значительный рост в процентном отношении в перевалке зерна (зерновой терминал КСК) – на 32%, до 1,26 млн тонн.

    По остальным сегментам грузооборота динамика отрицательная. Перевалка генеральных грузов в январе-марте этого года не осуществлялась (за первый квартал 2017 года было обработано 36 тыс. тонн). Объем ро-ро грузов за отчетный период снизился на 57% (до 4 тыс. тонн).

    Сервисная компания «Дело», специализирующаяся на бункеровке судов всеми видами топлива в порту Новороссийск, снизила объем продаж бункерного топлива в первом квартале 2018 года – на 7% до 13 тыс. тонн.

    С июня 2017 года сервисная компания «Дело» начала оказывать услуги по агентированию судов в порту Новороссийск (число обслуженных судов за 3 месяца 2018год – 54 единиц). За январь-март количество швартовых операций составило 226 единиц.

     

    Фото: Группа компаний «Дело»

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