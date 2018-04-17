Информационно-аналитическое агентство

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    • Автоэкспорт и автоимпорт

    17.04.2018

    • Российский экспорт легковых автомобилей по итогам января-февраля текущего года составил 9,5 тыс. единиц – это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Отметим, что в феврале экспорт легкового транспорта по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 18,6%, составив 5,1 тыс. единиц.
    Экспорт грузовых автомобилей в январе-феврале 2018 года в физическом выражении упал на 20% – до 1,6 тыс. единиц.

    В стоимостном выражении за 2 месяца этого года из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 133,5 млн долларов, что соответствует уровню прошлого года. В то же время доходы от экспорта грузовых автомобилей сократились – на 44,5%, до 30,6 млн долларов.

    Объемы импорта легковых автомобилей существенно выросли. Так, в январе-феврале по данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали на 46,3% больше – до 34,6 тыс. единиц. При этом грузовых автомобилей ввезли на 3,8% меньше, чем годом ранее, их количество составило 2,3 тыс. единиц.

    В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 19,2% до 824,9 млн долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму 287,9 млн долларов – это на 21,9% больше показателя 2 месяцев 2017 года.

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