Titan LNG приобрел Engie LNG Solutions

Titan LNG и его сестринская компания Rolande приобрели СПГ-активы Engie LNG Solutions, чья деятельность связана с переработкой сжиженного природного газа в Нидерландах и Бельгии.

В результате сделки в сеть Rolande добавится 4 автозаправочные станции (и их общее число составит 12), а морской сегмент войдет в портфель Titan LNG, включая проекты и существующие контракты.

Как сообщает LNG World News со ссылкой на Titan LNG, первый бункеровочный понтон FlexFueler001 начнет работать уже в конце года в районе Амстердам – Роттердам – Антверпен.