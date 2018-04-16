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    • Titan LNG приобрел Engie LNG Solutions

    16.04.2018

    • Titan LNG и его сестринская компания Rolande приобрели СПГ-активы Engie LNG Solutions, чья деятельность связана с переработкой сжиженного природного газа в Нидерландах и Бельгии.

    В результате сделки в сеть Rolande добавится 4 автозаправочные станции (и их общее число составит 12), а морской сегмент войдет в портфель Titan LNG, включая проекты и существующие контракты.

    Как сообщает LNG World News со ссылкой на Titan LNG, первый бункеровочный понтон FlexFueler001 начнет работать уже в конце года в районе Амстердам – Роттердам – Антверпен.

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