OOCL отменяет рейсы

OOCL сообщил об отмене ряда рейсов на трейде Азия – Европа в связи с празднованием в Китае Дня труда.

На трейде Азия – Средиземноморье снимаются рейсы на сервисах:

WM1 – рейс должен был выполнять контейнеровоз «Xin Beijing» с прибытием на 19 неделе 7 мая в порт Циндао и на 23 неделе 8 июня в Специю,

AAS – рейс должен был выполнять «COSCO Hong Kong» с прибытием на 17 неделе 25 апреля в Шанхай и на 22 неделе 28 мая в Триест.

На сервисе EM1 будут добавлены судозаходы в Копер и Триест (рейс должен выполнять контейнеровоз «CMA CGM Volga»). Ротация сервиса: Шанхай – Пусан – Нинбо – Шекоу – Сингапур – Копер – Триест – Стамбул (Эвьяп/Измит) – Стамбул (Амбарли/Авджилар) – Констанца – Одесса – Стамбул (Амбарли/Авджилар) – Порт-Саид – Джидда – Порт-Келанг – Пусан.

На трейде Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море снимается рейс на сервисе:

EM2 – должен был выполнять рейс «Ever Strong» с прибытие на 18 неделе 3 мая в Циндао и на 22 неделе 29 мая в Ашдод.