Сегодня пойдут первые туристические теплоходы

Сегодня вечером начнется движение туристических теплоходов в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя – исполняющий обязанности капитана бассейна Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей Аркадий Биргер.

«Сегодня подана первая заявка на разводку мостов, – сказал он. – Ее подала туристическая компания «Нева-трэвэл». 34 компании, оперирующие прогулочными судами, заключили соответствующие договоры на предстоящую навигацию. «Обычно это около 50 компаний, так что мы ожидаем, что еще не все с нами связались и заключили договора», – пояснил А.Биргер.

В ночь на 17 апреля будут разводиться четыре моста – Благовещенский, Дворцовый, Биржевой и Тучков. Возле Эрмитажа на место своей дислокации будет поставлен дебаркадер.