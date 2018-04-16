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    • Сегодня пойдут первые туристические теплоходы

    16.04.2018

    • Сегодня вечером начнется движение туристических теплоходов в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя – исполняющий обязанности капитана бассейна Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей Аркадий Биргер.

    «Сегодня подана первая заявка на разводку мостов, – сказал он. – Ее подала туристическая  компания «Нева-трэвэл». 34 компании, оперирующие прогулочными судами, заключили соответствующие договоры на предстоящую навигацию. «Обычно это около 50 компаний, так что мы ожидаем, что еще не все с нами связались и заключили договора», – пояснил А.Биргер.

    В ночь на 17 апреля будут разводиться четыре моста – Благовещенский, Дворцовый, Биржевой и Тучков. Возле Эрмитажа на место своей дислокации будет поставлен дебаркадер.

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