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    • Россия и Япония взаимно признали дипломы моряков

    16.04.2018

    • 16 апреля в Токио состоялась встреча министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова и министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кэйити Исии.

    По информации пресс-службы Минтранса, в ходе встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии о взаимном признании дипломов моряков морских судов. Работа над Меморандумом длилась более 10 лет.

    Документ заключен в соответствии с требованиями правила I/10 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками, а также соответствующими положениями Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты.

    Подписанный Меморандум позволит морякам двух государств работать на судах друг друга, что особенно важно для российских представителей профессии.

    Документ, среди прочего, предусматривает взаимное сотрудничество двух стран в подготовке моряков, обмен методами и опытом в подготовке моряков, а также взаимные инспекции системы такой подготовки. Практической реализацией соглашения может стать участие японских парусников в регате больших учебных парусников в сентябре этого года с заходом в порт Владивосток.

    Фото: пресс-служба Минтранса

     

     

     

     

     

     

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